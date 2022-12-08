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İzmir'de doğalgaz iletim borusu delindi

İzmir'de doğalgaz iletim borusu delindi

İş yerinin bahçesindeki kazı çalışması sırasında, doğalgaz ana iletim hattı hasar gördü. Bu sırada etrafa yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu.