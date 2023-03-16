İzmir'de doktor Mehmet Bayındır, at üzerinde bağımsız milletvekili adaylığını açıkladı Ödemiş’ten Opr. Dr. Mehmet Bayındır, beyaz bir at üzerinde, efelerin eşliğinde İzmir 2. Bölge'den bağımsız milletvekili adayı olduğunu açıkladı.

14 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimler öncesinde, Ödemiş'te siyasetin renkli isimlerinden olan Opr. Dr. Mehmet Bayındır bağımsız milletvekili adaylığını, Ulus Meydanı'nda sıra dışı bir şekilde açıkladı.

Beyaz bir at sırtında, efelerle alana çıkan Bayındır, 'Efeler Meclis'e', 'Siyaset hasta, çare ameliyat' sloganlarıyla karşılandı.

İzmir 2. Bölge'den bağımsız milletvekili adaylığını duyuran Ödemişli Bayındır, deprem felaketi nedeniyle üzüntüsünü dile getirip, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Adaylığını depremden dolayı zeybek oynayarak ilan etmedi

Bayındır, adaylığını normalde zeybek oynayarak 1.5 ay önce açıklamayı planladığını ancak Türkiye'nin içinden geçtiği zor günler nedeniyle ertelemek durumunda kaldığını söyledi.

İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyarak açıklamasına devam eden Bayındır, şu şekilde konuştu:

Sevgili hemşehrilerimiz, ülkemiz çok büyük sıkıntılar içerisinde. Bunun için herkes yakından ilgilenmek durumunda. Gücünü halkımızdan alan Meclisimizi güçlendirmek zorundayız. Bunun için yıllardır yapmış olduğum ve yapmaya çalıştığım hizmetleri neticesinde, bilgi birikimim ve tecrübelerimle sizlere daha çok hizmet verebilmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmeye karar verdim.

2007 yılında da aday oldu

2007 de bağımsız milletvekili adayı olduğunu hatırlatan Bayındır, "O zaman bunun provasını yaptık. O zamanki şartlarda sevgili hemşehrilerimiz bize oldukça büyük destek verdiler. 367 krizi nedeniyle, erken seçime gidilmesine bağlı zaman kısıtlı olmasına rağmen 23 bin civarında, oy almama rağmen seçilemedim. Ancak bu büyük destek, bize moral motivasyon yönünden güç verdi. Sonraki seçimlerde yine çalıştık ve bugünlere geldik. Bugün de yine huzurlarınızda bağımsız milletvekilliği adaylığım için bulunmaktayım." diye konuştu.

"Türkiye'de siyaset hasta"

Bir doktor olarak, 'Türkiye'de siyaset hasta' benzetmesinde bulunan Bayındır, şöyle devam etti:

Çaresinin ise mutlaka ameliyat olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir teşhis koyduk. Bu teşhis sonucu yediğimiz gıdalar onikiparmak bağırsağına geçemiyor, orada bir darlık var. Bunu siyasete çevirirsek, siyasette de şu an tıkanıklıklar var. Bunun nedeni Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'ndaki eksiklikler. Halkımızın oylarıyla milletvekillerimiz doğrudan seçilemiyor. Halkımız muhtarı kendisi seçiyor, Cumhurbaşkanını doğrudan kendisi seçiyor ama bir türlü milletvekilini, kendisi seçemiyor. Önümüzde konulan adayları seçmek zorunda kalıyoruz. Bunun neticesinde de halkın iradesi meclise tam yansımıyor. Meclis'e tam yansımadığı içinde halkın sorunları mecliste ele alınıp, sonuca kavuşturulamıyor.

"Partilere Hazine yardımının kesilmesini istiyorum"

Halkın iradesinin tam olarak meclise yansıması için bazı hususlar belirlediğini vurgulayan Bayındır şöyle dedi: