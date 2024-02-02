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İzmir'de düzensiz göçle mücadele sürüyor: Bin 383 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de düzensiz göçle mücadele sürüyor: Bin 383 kaçak göçmen yakalandı Jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda bin 383 göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen 25 kişi tutuklandı.