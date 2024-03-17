İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu! Konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldı Düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen Kalkan-15 operasyonları kapsamında, konaklamalarına izin veren otellere işlem yapılırken 40 göçmen ise yakalandı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi hız kesmiyor.

Bu kapsamda yurt genelinde denetimler sıklaştırıldı.

Güvenlik güçlerince kent merkezlerinde ve kırsal alanlarda çalışmalar devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı.

"35 otele işlem yapıldı"

Bakan Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"İzmir, Basmane bölgesinde düzenlenen “KALKAN-15” operasyonlarında; düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde bu düzensiz göçmenlere otelde konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldı ve para cezası uygulandı.

40 düzensiz göçmen yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;

Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan düzensiz göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Gözümüz düzensiz göçmenleri barındıran konaklama yerlerinin üzerinde. Operasyonlara duraksamadan devam edeceğiz."

"39‘u geri gönderme merkezine teslim edildi"

Paylaşımın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Başkanlığının katılımıyla “Düzensiz Göç” ile mücadele kapsamında Konak ilçesi, Basmane bölgesinde bulunan 35 otele yönelik düzenlenen operasyonlarda;

40 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan; 39‘u geri gönderme merkezine teslim edildi.

1’i hakkında adli işlem yapılmak amacıyla gözaltına alındı.

"Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum"

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığını, İl Göç İdaresi Müdürlüğünü, Sosyal Güvenlik Kurumunu, Vergi Dairesi Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."