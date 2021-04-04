İzmir’de, polis ekiplerince eğlence mekanına düzenlenen baskında 22 kişiye 70 bin lira ceza kesilirken iş yeri de mühürlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka sayısına göre, 'çok yüksek riskli' bölge olduğu için kırmızı kategoride bulunan İzmir’de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler tarafından, Çiğli ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan ve korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir eğlence mekanına baskın düzenledi.

İzmir’de eğlence mekanına polis baskını VİDEO

İŞ YERİNE 40 BİN LİRA CEZA

Ekipler tarafından, iş yerine kısıtlama saatlerinde faaliyet göstermekten 25 bin lira, ruhsata aykırı faaliyet göstermekten 10 bin lira, kapı kilitlemek suretiyle denetimi elverişsiz hale getirmekten 5 bin lira olmak üzere toplamda 40 bin lira ceza kesildi. İş yeri kesilen cezaların ardından mühürlendi.

22 KİŞİYE 70 BİN LİRA

İçeride bulunan şahısların tek tek kimlik kontrollerini yapan ekipler; 22 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 69 bin 960 lira, içlerinden 2 kişiye ise ayrıca kapalı ortamda tütün içmekten dolayı 300 lira olmak üzere toplamda 70 bin 260 lira cezai işlem uygulandı.



