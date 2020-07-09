İzmir'de ekmeğe yüzde 20 zam yapıldı

Pazartesi gününden itibaren 1,25 liradan satılan 200 gram ekmeği İzmirliler 1,50 liraya almaya başlayacak.

İzmir'de ekmeğe yüzde 20 zam geldi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İzmir Fırıncılar Odası'nın zam talebi üzerine ilgili komisyonun toplandığını açıklarken, pazartesi gününden itibaren 200 gram ekmeğin 1,50 liradan satılacağını duyurdu.

240 GRAM EKMEK 1,80 LİRAYA YÜKSELDİ

Açıklamada, "13 Temmuz 2020 Pazartesi gününden itibaren İzmir'de 200 gram ekmeğin 1,50 liradan, 240 gram ekmeğin ise 1,80 liradan satılmasına karar verilmiştir. Bu karar, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Fırıncılar Federasyonunun görüşü ve İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası ile varılan konsensüs sonrası İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylanmıştır." denildi.

1,25 LİRADAN SATILIYORDU

İzmir'de 200 gram ekmek 1,25 liradan, 240 gram ekmek ise 1,50 liradan satılıyordu.