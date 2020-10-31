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    İzmir’de enkaz altında kalan kedinin kurtarılma anı

    Endişeli bekleyişin sürdüğü İzmir’de bu kez bir kedi AFAD ekipleri tarafından enkaz altından çıkarıldı.
    • DHA
    • 31.10.2020 - 10:07
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 10:35
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    İzmir’de enkaz altında kalan kedinin kurtarılma anı

    İzmir’in Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD ekiplerinin canla başla mücadelesi sürüyor.

    Enkaz altında arama yapan ekipler, bir kedinin sesini duydu.

    Bunun üzerine hayvanın bulunduğu alana yönelen ekipler, bir kişinin sığabileceği kadar boşluk açtı.

    KUCAĞINA ALIP SEVDİ

    Buradan bir AFAD personeli, kediye yaklaşmaya çalıştı. Uzun süre mücadele veren personel, sonunda onu almayı başardı.

    Enkaz altında kalan kedinin kurtarılma anı İZLE

    Kucağına aldığı korkudan titreyen kediyi seven AFAD personeli görenleri duygulandırdı.

    İzmir’de enkaz altında kalan kedinin kurtarılma anı #1

    İzmir’de enkaz altında kalan kedinin kurtarılma anı #2

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