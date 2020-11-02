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    İzmir’de enkazda bulunan çantadan borç listesi ve para çıktı

    Depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmasında ekipler, Emine Kavak isimli kadının çantasına ulaştı. Çantadaki borç borçlu listesi dikkat çekti.
    • DHA
    • 02.11.2020 - 08:11
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 08:52
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    İzmir’de enkazda bulunan çantadan borç listesi ve para çıktı

    İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından enkazlarda arama kurtarma çalışmaları ara verilmeden devam ederken, AFAD ekipleri Doğanlar Apartmanı’nın 3’ncü katında bir çanta buldu.

    Saat 03.30 sıralarında yıkıntılar arasından çıkartılan çantanın, yapılan incelemede Emine Kavak isimli bir kadına ait olduğu belirlendi.

    Çantadan çıkanlar ise polis ve AFAD ekiplerini duygulandırdı.

    BORÇLULARIN LİSTESİ ÇIKTI

    Kavak’ın deprem öncesinde, mevcut borçlarını bir kağıda yazdığı, ödemek için de bir miktar para ile birlikte kağıdı aynı poşete koyduğu görüldü.

    AFAD ekipleri, daha sonra çantayı polis ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri içerisinde borç listesi ve bir miktar para bulunan çanta ile ilgili tutanak tutarak, bölgeden ayrıldı.

    İzmir’de enkazda bulunan çantadan borç listesi ve para çıktı #1

    İzmir’de enkazda bulunan çantadan borç listesi ve para çıktı #2

    İzmir’de enkazda bulunan çantadan borç listesi ve para çıktı #3

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