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- İzmir'de enkazda K-9 köpeği kediyi kurtardı
İzmir'de enkazda K-9 köpeği kediyi kurtardı
- DHA
- 31.10.2020 - 21:51
- Güncelleme : 31.10.2020 - 22:22
Ege Denizi’nde, dün saat 14.51’de merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğünde meydana gelen drepremde 17 bina yıkıldı.
Halen 9 bina enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor, enkaz altındakilerin ailelerinin de umutlu bekleyişleri devam ediyor.
Depremde İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı’nı da çöktü. Enkazda dün başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
K-9 KÖPEĞİ, KEDİYİ KURTARDI
Yılmaz Erbek Apartmanı’nın zemin katındaki enkazda yapılan arama- kurtarma çalışmasına K-9 köpeği ’Bob’un bir noktadan koku alması üzerine ekipler o noktada yoğunlaştı.
İzmir'de enkazda K-9 köpeği kediyi kurtardı-Video
29 SAAT SONRA...
Enkazı kazan ekipler, betonların altında tasması olan bir kediyle karşılaştı. Kedi, 29 saatin ardından ekiplerce enkazdan çıkarıldı.
KORKUDAN TİTRİYORDU
Tedirgin olan kedinin titrediği görüldü. Ekipler, kediye ’Umut’ ismini verdi.