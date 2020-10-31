İzmir'deki depremde 2 katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 30 saat sonra arama kurtarma köpeğince bir kedi kurtarıldı.

Ege Denizi’nde, dün saat 14.51’de merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğünde meydana gelen drepremde 17 bina yıkıldı.

Halen 9 bina enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor, enkaz altındakilerin ailelerinin de umutlu bekleyişleri devam ediyor.

Depremde İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı’nı da çöktü. Enkazda dün başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

K-9 KÖPEĞİ, KEDİYİ KURTARDI

Yılmaz Erbek Apartmanı’nın zemin katındaki enkazda yapılan arama- kurtarma çalışmasına K-9 köpeği ’Bob’un bir noktadan koku alması üzerine ekipler o noktada yoğunlaştı.

İzmir'de enkazda K-9 köpeği kediyi kurtardı-Video

29 SAAT SONRA...

Enkazı kazan ekipler, betonların altında tasması olan bir kediyle karşılaştı. Kedi, 29 saatin ardından ekiplerce enkazdan çıkarıldı.

KORKUDAN TİTRİYORDU

Tedirgin olan kedinin titrediği görüldü. Ekipler, kediye ’Umut’ ismini verdi.