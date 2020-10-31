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    İzmir'de enkazdan bir kişi daha kurtarıldı

    İzmir'de deprem sonrası enkazdan bir kişi daha kurtarıldı
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 00:10
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 00:52
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    İzmir'de enkazdan bir kişi daha kurtarıldı

    Bayraklı ilçesi 258. Sokak'ta yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Büyükşehir Belediye İtfaiyesine bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

    Hava boşluğu oluşturan ekipler, arama kurtarma köpeklerinden de yararlanıyor.

    28 YAŞINDA AMATÖR FUTBOLCU KURTARILDI

    Enkazdan çıkarılan 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, hastaneye kaldırıldı.

    Ayrıca, 1593. Sokak'ta daha önce 3 kişinin kurtarıldığı enkazda bir kişi daha sağ çıkarıldı.

    Arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.

    İzmir de enkazdan bir kişi daha kurtarıldı #1

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