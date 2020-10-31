Dolar
8.4363
1.0868%
Euro
9.828
1.6234%
Altın
1888.99
0.5284%
Borsa
1137.45
2.2546%
G. Altın
512.297
1.5883%
Bitcoin
112594.94
-1.1467%
EXEN Coin
11.29
1.52%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C
    İzmir'de enkazdan bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı

    İzmir'de enkazdan bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı

    Depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazında mahsur kalan 62 yaşındaki Halim Sarı, 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 31.10.2020 - 17:17
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 18:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Daha önceden 3 kadının kurtarıldığı bölgeden, sevindirici bir haber daha geldi.

    26 SAATİN SONUNDA 1 KİŞİ DAHA KURTULDU

    Enkaz altında olduğu belirlenen 3 çocuk babası Halim Sarı (62), 26 saat sonra sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Halim Sarı'nın alışveriş yapmak için apartmandaki bir markete girdiği ve bu esnada depreme yakalanarak enkaz altında kaldığı öğrenildi.

    Öte yandan, apartmanda bir kişi ile daha iletişim kurulduğu ve o kişiye yönelik kurtarma çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

    İzmir'de enkazdan bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı

    İzmir de enkazdan bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı #1

    İzmir de enkazdan bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı #2

    İzmir de enkazdan bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı #3

    İzmir de enkazdan bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir