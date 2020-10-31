İzmir'de enkazdan bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı

İzmir'de enkazdan bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı

Depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazında mahsur kalan 62 yaşındaki Halim Sarı, 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Daha önceden 3 kadının kurtarıldığı bölgeden, sevindirici bir haber daha geldi.

26 SAATİN SONUNDA 1 KİŞİ DAHA KURTULDU

Enkaz altında olduğu belirlenen 3 çocuk babası Halim Sarı (62), 26 saat sonra sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Halim Sarı'nın alışveriş yapmak için apartmandaki bir markete girdiği ve bu esnada depreme yakalanarak enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Öte yandan, apartmanda bir kişi ile daha iletişim kurulduğu ve o kişiye yönelik kurtarma çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de enkazdan bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı