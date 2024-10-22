İHA

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü, örgütün internet sitesinden dün sabah saatlerinde açıklanmıştı.

Türkiye genelinde vatandaşlar teröristbaşı Gülen'in ölümünü kutlarken, Fetullah Gülen'in ilk tanındığı yer olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnaflar da Gülen'in ölümünün ardından açıklamalarda bulundu.

Bir esnaf, Fetullah Gülen'in ABD emperyalizmi ve siyonizmin hizmetinde olduğunu söyleyip ölümünü kutlarken, kına satan bir esnaf da Gülen'in ölümünün ardından kına yakmak isteyen olursa bir çuval hediye edebileceğini söyledi.

"BİR ÇUVAL KINA HEDİYE EDERİM"

Teröristbaşı Gülen'in dirisinin de ölüsünün de zararlı olduğu söyleyen esnaflardan Engin Turacı, "Vatana da millete de hayırlı olsun. Ben burada kına satıyorum, kına yakmak isteyen olursa bir çuval kına hediye ederim. Ölümüne de sevindim. Cenazesi de ülkeye gelmesin, zaten hep oradaydı ve orada kalsın. Dirisi zararlıydı, ölüsü de zararlı olur." açıklamasında bulundu.

Esnaflardan Cemal Başakbuğday ise, "FETÖ, ekonomik çıkarları olan, Amerikan emperyalizmine hizmet eden insanların toplandığı bir yerdi. Fetullah Gülen hoca değildi ki.. Sadece oluşturduğu sözde dini akımla bu ülkeyi yok etmek derdindeydi. Emperyalist ve siyonist güçlerin himayesindeki insanlar bunlar. Bu ülkeye zarar veren bütün vatan hainlerinin değil cenazesinin buraya getirilmesi, mezarları dahi olmasın. Ben bir Türk vatandaşı olarak kabul etmiyorum bunu." diye konuştu.