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İzmir’de esnafın yağmur suyu çilesi

İzmir’de esnafın yağmur suyu çilesi

İzmir’de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış sebebiyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın bazı sokak ve dükkanları yağmur sularıyla doldu.