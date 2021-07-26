İzmir'de esnaftan müşterilerine aşı şartı

İzmir'de bir işletmeci iş yerine "Aşı olmayan giremez" yazısı asarak, insanları aşılanmaya davet etti.

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörlerden esnaflar, yeni kapanmaların yaşanmaması için tedbirlere ve aşılamaya kendi yöntemleriyle destek oluyor.

İzmir'de Mülkiyeliler Birliği Lokali'ni işleten Kemal Özçakar, aşıya farkındalık oluşturmak için ilgin hamlede bulundu.

Salgının çok zor günlere neden olduğunu belirterek, insanları aşı olmaya davet eden Özçakar, koronavirüsün başlangıcından itibaren kendilerinden istenilen tüm kısıtlama ve kurallara uyduğunu aktardı.

"AŞI OLMAYAN GİREMEZ"

Bilim insanlarının aşılama çağrılarını desteklemek için kendi iş yerine "Aşı olmayan giremez" yazısı asarak, bu konuda bilinç oluşturmayı hedeflediğini kaydeden Özçakar, "Ben kapalı kaldığımız zamanlarda aşı çalışmaları ne durumda diye merak ediyordum. Sonra aşı bulundu ve çok sevindim. Çünkü bu virüsün bulaşmasını önleyecek bizim de tutunabileceğimiz noktada gerçekçi olmamız gerekirse en önemli şey aşıydı. Aşının yaygınlaşması bulaşmanın önüne geçecek ve biz de normale dönmeye çalışacaktık." dedi.

"MÜŞTERİLERİMİN SAĞLINI DA DÜŞÜNÜYORUM"

İş yerine gelen her müşterisine aşı olup olmadığını soracağını vurgulayan Özçakar, "Ben insanların kişisel beyanlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben aşı oldum dediğinde ben buna ikna olurum ancak çok şüpheci olduğum noktada cep telefonlarındaki uygulamalardan aşı tarihlerini kontrol edebilirim." diye konuştu.

Müşterilerinin bu hamlesini destekleyeceğini aktaran Özçakar, "Ben müşterilerimin de bu konuda bana problem çıkaracağına katiyen inanmıyorum aksine destekleyeceklerini düşünüyorum. Çünkü benim bu çabam aynı zamanda müşterilerimin kendi sağlıklarının korunması ve gözetilmesine hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.