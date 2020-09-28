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    İzmir'de eşyaları sokağa atıp pencere kenarında kahvaltı yaptı

    İzmir’in Karabağlar ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, evdeki eşyaları sokağa attı, bıçakla tehdit edip bir yandan da pencerenin kenarında kahvaltısını yaptı.
    • İHA
    • 28.09.2020 - 15:33
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    İzmir'de eşyaları sokağa atıp pencere kenarında kahvaltı yaptı

    İzmir'in Karabağlar ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 5654 sokakta meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ş.Y., evinin penceresinden sokağa eşyalar atmaya başladı.

    Evdeki kıyafetleri de yakarak sokağa atan şahıs, eline aldığı bıçakla çevredeki insanlara hakaretler ve tehditler yağdırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri geldi.

    PENCERE KENARINDA ÇAY İÇİP KAHVALTISINI YAPTI

    İtfaiye ekipleri, şahsın bulunduğu pencerenin altına hava yastığı açarak atlama ihtimaline karşı tedbir alırken, bir yandan da şahsın bulunduğu evin kapısını açmaya çalıştı. Bu sırada Ş.Y., pencerenin kenarına kahvaltılık malzemeler getirerek yemek yedi.

    Bir yandan da çay içen Ş.Y., yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından eve giren polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ş.Y., işlemlerin ardından hastaneye sevk edileceği ifade edildi.

    İzmir'de eşyaları sokağa atıp pencere kenarında kahvaltı yaptı ViDEO

    İzmir de eşyaları sokağa atıp pencere kenarında kahvaltı yaptı #1

    İzmir de eşyaları sokağa atıp pencere kenarında kahvaltı yaptı #2

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