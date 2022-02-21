İzmir'de evden 12 ton çöp çıktı

Vatandaşlardan gelen kötü koku şikayetleri üzerine adrese giden ekipler, bir apartman dairesindeki 12 ton çöp ve eşyayı 2 günde zor temizledi.

İznir'in Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çevre Temizlik Zabıta Amirliğine bağlı ekipler, vatandaşlardan gelen çöp ev ihbarlarını değerlendirerek şikayetlere müdahale ediyor.

TAVAN DOLUSU ÇÖP, 2 GÜNDE TEMİZLENDİ

Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinden kötü kokular geldiği yönünde şikayet alan ekipler, hemen bölgeye gitti. Adrese giden ekipler, tavana kadar eşyalarla dolu bir evle karşılaşınca şaşırdı.

Yıllardır yalnız yaşayan ev sahibini ikna eden ekipler, hızla temizliğe girişti.

EVDEN 4 KAMYON DOLUSU 12 TON ATIK ÇÖP ÇIKARILDI

Üç odalı apartman dairesinin tüm odalarını kullanılmaz durumdaki ev eşyaları, giysiler, plastikler, atık elektronik eşyalar ve hurdalarla tıka basa dolduran vatandaşın evi, iki gün süren çalışmaların ardından temizlendi.

Evden 4 kamyon dolusu, yaklaşık 12 ton atık eşya ve çöp çıkarıldı. Temizliğin ardından daire tepeden tırnağa dezenfekte edildi.