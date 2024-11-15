İzmir'de facia! İlaçlama yapılan binada 1 bebek hayatını kaybetti

İHA

İzmir'de Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'ta bulunan bir apartmanda ilaçlama çalışması yapıldı.

İLAÇLAMADAN SONRA RAHATSIZLIK YAŞANDI

Binanın ilaçlanmasının ardından bazı apartman sakinleri dün öğle saatlerinde rahatsızlanarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

1 YAŞINDAKİ BEBEK ZEHİRLENDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan araştırmada apartman sakinlerinden 1 yaşındaki erkek bebek T.A.K.'nin zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bebeğin annesi R.K., babası R.K. ve apartman sakinlerinden G.U. da sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İlaçlamadan etkilenen apartman sakini G.U.’nun tedavisine Alsancak Devlet Hastanesinde devam edildiği, vefat eden bebeğin babası R.K. ve annesi R.K.'nin de tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

ÇEVRE BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

İzmir Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu apartman ile yandaki 2 apartman tahliye edilerek, tahliye edilen vatandaşlara valilik tarafından geçici barınma imkanı sunulduğu, ayrıca AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekiplerince ilaçlama yapılan bölgede havalandırma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Olayın yaşandığı apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personelinin gözaltına alındığı öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.