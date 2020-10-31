İzmir’de Fadime Tolu’nun enkazdan kurtarılma anı

Depremde çöken binanın altında kalan ve görevliler tarafından kurtarılan 53 yaşındaki Fadime Tolu’nun tedavisi sürerken, kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi olan depremde en çok etkilenen ilçelerden olan Bayraklı'da, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin yaptığı çalışmada 53 yaşındaki Fadime Tolu isimli bir kadın, depremden yaklaşık 15 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

KURTARILMA ANI

Yan yatan ve vinçlerle ayakta duran, alt katları ise çöken binadan kurtarılan Tolu, alkışlar eşliğinde ambulansa bindirildi.

Fadime Tolu’nun enkazdan çıkarılma anı ise yürekleri sızlattı.

Enkaz altındaki kadını kurtaran görevli: Biz devletiz abla gel İZLE

“BİZ DEVLETİZ ABLA GEL”

Bir görevlinin depremzede kadına ulaştığı anda “Biz devletiz abla gel” demesi kameraya yansırken, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Tolu, tedavi altına alındı.