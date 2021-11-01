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İzmir'de FETÖ firarisi eski polis ve asker yakalandı

İzmir'de FETÖ firarisi eski polis ve asker yakalandı

Haklarında FETÖ üyesi olma suçundan yakalama kararı olan eski polis ve asker, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından adreslerinde kıskıvrak yakalandı.