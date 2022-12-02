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    İzmir'de FETÖ operasyonu: 16 tutuklama

    FETÖ'nün hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı, sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.
    • 02.12.2022 - 20:16
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    İzmir'de FETÖ operasyonu: 16 tutuklama

    Hain terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar, başarılı bir şekilde devam ediyor.

    Operasyonun son adresi ise İzmir.

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    20 farklı adrese eş zamanlı operasyon

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri savcılığın talimatı üzerine geçen 30 Kasım'da 8 ilçedeki 20 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    İzmir de FETÖ operasyonu: 16 tutuklama #1

    20 şüpheli gözaltına alındı

    Operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarındaki aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyalle, 64 bin 445 lira, 2 bin 647 dolar, 250 euro, 196 gram altın, 4 çeyrek altın, 2 Ata altını, 2 yarım altın ve 1 bilezik ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler arasında örgütün sözde 'Gaziemir imamı' olarak faaliyet yürüten Y.G., Artvin il ablası İ.H., Bornova eyalet ablası A.D., ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamı A.H.Ö.'nün de bulunduğu belirtildi.

    Öte yandan operasyon sırasında, şüphelilerden birinin hücre evindeki gardıroba saklandığı belirtildi.

    16 şüpheli tutuklandı

    Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

    DHA'nın haberine göre; diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İzmir de FETÖ operasyonu: 16 tutuklama #2


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