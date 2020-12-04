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    İzmir'de FETÖ operasyonu: 66 şüpheli gözaltında

    İzmir'de FETÖ operasyonu: 66 şüpheli gözaltında

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik İzmir merkezli operasyonda, 66 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 04.12.2020 - 08:33
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 10:16
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    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ mensuplarının yakalanmamak için sık sık adres değiştirdikleri ve örgütsel kaydı bulunmayan akrabaları aracılığıyla kiraladıkları hücre evlerinde faaliyetlerine devam ettiklerini tespit etti.

    Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

    66 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Sabah saatlerinde İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda, aralarında FETÖ'nün sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın damadı M.B., Karşıyaka ve Hatay il imamları, TSK ve emniyet mahrem imamları, eğitim danışmanları ve büyük bölge talebe mesullerinin de bulunduğu 66 zanlı yakalandı.

    Adreslerdeki aramalarda ise 11 sahte kimlik, 16 bin 600 dolar, 3 bin 700 euro, 90 bin lira ve dijital materyaller ele geçirildi.

    Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

    İzmir'de FETÖ operasyonu: 66 şüpheli gözaltında

    İzmir de FETÖ operasyonu: 66 şüpheli gözaltında #1

    İzmir de FETÖ operasyonu: 66 şüpheli gözaltında #2

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    İzmir de FETÖ operasyonu: 66 şüpheli gözaltında #4

    İzmir de FETÖ operasyonu: 66 şüpheli gözaltında #5

    İzmir de FETÖ operasyonu: 66 şüpheli gözaltında #6

    İzmir de FETÖ operasyonu: 66 şüpheli gözaltında #7

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