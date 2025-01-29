İzmir'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

DHA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürüttü.
ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve ele geçirilen dijital materyallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kayıt bulunan 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün eş zamanlı operasyon yapıldı.
9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden 9'u yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yakalanması yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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