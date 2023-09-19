İzmir'de FETÖ operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı... Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında asker ve sivillere yönelik İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İHA

Yurt genelinde, FETÖ terör örgütü üyeleri tek tek tespit ediliyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar her geçen gün artırılıyor.

Ekipler, örgüt mensubu olduğu belirlenen ve firari olan teröristlerin izini sürüyor.

Bu kapsamda İzmir'de yeni bir operasyon düzenlendi.

9 şüpheli gözaltına alındı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilirken, operasyonda 1'i muvazzaf 3 asker, 6'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Örgüte dair delil bulundu

Öte yandan şüpheliler hakkında, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin açıkça delil kabul ettiği, tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller bulunduğu bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)