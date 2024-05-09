İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 7 kişi yakalandı
AA

FETÖ terör örgütüyle mücadele kapsamlı şekilde sürüyor...

FETÖ'nün sözde emniyet mahrem yapılanmasının deşifresi ve Ankara'da "Garson" kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen mikro SD karttan deşifre edilen yeni bilgiler doğrultusunda İzmir'de de soruşturma başlatıldı.

8 polis hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu dijitallerde örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan, emniyet mahrem sorumlularıyla irtibat ve haklarında örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan tespit edilen 1 başkomiser, 1 komiser ve 6 polis memuru hakkında gözaltı kararı verdi.

7'si yakalandı

Şüphelilerden 7'si, İzmir ve Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Görevlerinden uzaklaştırılmışlardı

Öte yandan zanlıların, dijital verilerde örgütle bağlantısının tespit edilmesi üzerine idari soruşturma kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)