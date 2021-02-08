Euro
8.5347
0.29%
Dolar
7.0772
0.29%
Altın
416.96
1.46%
Borsa
1.535
0.51%
Bitcoin
300.339
10.13%
EXEN Coin
15.15
-2.13%
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    İzmir’de fırtına denizi taşırdı

    Kentte etkili olan fırtınada çok sayıda tekne batarken, ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları da uçtu.
    • İHA
    • 08.02.2021 - 21:58
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 22:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de fırtına denizi taşırdı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için yapılan kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısının ardından gün içerisinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

    Kentin birçok ilçesinde ağaçlar devrilirken, bazı binaların ise çatıları uçtu.

    DENİZ TAŞTI

    Karşıyaka bölgesinde fırtınanın denizi taşırması sonucu tramvay yolu adeta göle döndü. Denizde meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda demirleyen çok sayıda tekne de su alarak battı.

    İzmir’de fırtınada tekneler battı, ağaçlar devrildi

    İzmir’de fırtına denizi taşırdı #1

    İzmir’de fırtına denizi taşırdı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir