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İzmir’de fırtına denizi taşırdı
Kentte etkili olan fırtınada çok sayıda tekne batarken, ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları da uçtu.
- İHA
- 08.02.2021 - 21:58
- Güncelleme : 08.02.2021 - 22:21
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için yapılan kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısının ardından gün içerisinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Kentin birçok ilçesinde ağaçlar devrilirken, bazı binaların ise çatıları uçtu.
DENİZ TAŞTI
Karşıyaka bölgesinde fırtınanın denizi taşırması sonucu tramvay yolu adeta göle döndü. Denizde meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda demirleyen çok sayıda tekne de su alarak battı.
İzmir’de fırtınada tekneler battı, ağaçlar devrildi