İzmir'de Gelecek Partisi'nde toplu istifalar

Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Gelecek Partisi'nin Torbalı, Karabağlar, Menderes, Karaburun, Seferihisar ve Konak ilçe başkanları, görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Genel Başkanlığını Ahmet Davutoğlu'nun yürüttüğü Gelecek Partisi'nde istifa haberleri ardı ardına geldi.

Gelecek Partisi'nin Torbalı, Karabağlar, Menderes, Karaburun, Seferihisar ve Konak ilçe başkanları, Karabağlar İlçe Başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda 6 ilçe başkanı, istifa ettiğini duyurdu.

Gelecek Partisi Torbalı İlçe Başkanı Zeynel Abidin Fidaner, ilçe başkanları adına bir açıklama yaparak, "Son zamanlarda ilçe başkanları olarak genel merkezin İzmir'e karşı yakışıksız politikaları bize bu kararı almaya mecbur bırakmıştır." dedi.

Gelecek Partisi'ndeki bu toplu istifa, akıllara Davutoğlu'nun Meram ve Karatay ilçe kongrelerinde yaptığı konuşmayı akıllara getirdi.

"ANADOLU'YU AYAĞA KALDIRIRIM"

Davutoğlu konuşmasında, “Onlar bizi susturmaya çalışsalar, medya ambargosu uygulasalar, biz sadece halkın karşısına geçip selam veririz. Hani Arakanlılara ‘Selamun Aleyküm’ demiştim ya ve binlerce Arakanlı ‘Aleyküm Selam’ demişti ya, Anadolu’ya çıkarım ve sadece ‘Esselamun Aleyküm’ derim, bütün Anadolu’yu ayağa kaldırırım. Kimse engel olamaz!” ifadelerini kullanmıştı.



