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- İzmir’de, geri itilen 1 kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu
İzmir’de, geri itilen 1 kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu
- İHA
- 04.02.2022 - 08:50
- Güncelleme : 04.02.2022 - 09:27
İzmir’de, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…
31 Ocak Pazartesi günü, saat 11.20 sıralarında, Çeşme açıklarındaki Karaada üzerinde kaçak göçmenlerin olduğu tespit edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurları tarafından denize atılan ve yüzerek Karaada’ya çıkan 2 kaçak göçmeni kurtardı.
ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ BAŞLATILDI
Kurtarılan kaçak göçmenlerin 1 arkadaşlarının kayıp olduğunu söylemeleri üzerine 2 sahil güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 1 insansız hava aracı sevk edilerek arama kurtarma faaliyetlerine başlandı.
CESEDİ KARAYA VURMUŞ OLARAK BULUNDU
Denizde ve sahil kesiminde yapılan arama çalışmaları sırasında, bugün Dalyan Mahallesi’ndeki Top Burnu’nda, karaya vurmuş bir erkek cesedi bulundu.
Karaada’dan kurtarılan 2 kaçak göçmen, bulunan cansız bedenin arkadaşlarına ait olduğunu teşhis etti.