Euro
15.55
0.12%
Dolar
13.57
0.02%
Altın
788.90
0.13%
Borsa
1964
0.30%
Bitcoin
516.596
2.18%
BTXN Coin
33.10
4.41%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 3 C

    İzmir’de, geri itilen 1 kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu

    Yunan unsurları tarafından denize atılan ve yüzerek Karaada’ya çıkan 2 kaçak göçmen, 1 arkadaşlarının kayıp olduğunu bildirdi. Kayıp göçmenin cansız bendeni, Top Burnu’nda bulundu.
    • İHA
    • 04.02.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 09:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de, geri itilen 1 kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu

    İzmir’de, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    31 Ocak Pazartesi günü, saat 11.20 sıralarında, Çeşme açıklarındaki Karaada üzerinde kaçak göçmenlerin olduğu tespit edildi.

    Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurları tarafından denize atılan ve yüzerek Karaada’ya çıkan 2 kaçak göçmeni kurtardı.

    ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ BAŞLATILDI

    Kurtarılan kaçak göçmenlerin 1 arkadaşlarının kayıp olduğunu söylemeleri üzerine 2 sahil güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 1 insansız hava aracı sevk edilerek arama kurtarma faaliyetlerine başlandı.

    CESEDİ KARAYA VURMUŞ OLARAK BULUNDU

    Denizde ve sahil kesiminde yapılan arama çalışmaları sırasında, bugün Dalyan Mahallesi’ndeki Top Burnu’nda, karaya vurmuş bir erkek cesedi bulundu.

    Karaada’dan kurtarılan 2 kaçak göçmen, bulunan cansız bedenin arkadaşlarına ait olduğunu teşhis etti.

    İzmir’de, geri itilen 1 kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu #1


    Görüş Bildir