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İzmir’de, geri itilen 1 kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu

İzmir’de, geri itilen 1 kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu

Yunan unsurları tarafından denize atılan ve yüzerek Karaada’ya çıkan 2 kaçak göçmen, 1 arkadaşlarının kayıp olduğunu bildirdi. Kayıp göçmenin cansız bendeni, Top Burnu’nda bulundu.