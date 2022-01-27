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    İzmir'de, göçmen kaçakçısı yara izinden yakalandı

    Yabancı bir medya kuruluşuna yüzünü poşuyla kapatarak verdiği röportajda göçmen kaçakçılığı yaptığını anlatan şüpheli, kaşlarının arasındaki yara izinden tespit edilerek yakalandı.
    • AA
    • 27.01.2022 - 15:20
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 15:26
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    İzmir'de, göçmen kaçakçısı yara izinden yakalandı

    İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, internette yürüttüğü ‘sanal devriye’ görevi sırasında, Irak merkezli medya kuruluşunun sitesinde yer alan göçmen kaçakçılığı konusundaki video röportajı incelemeye aldı.

    Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, röportaj yapılan yerin, Bornova ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'ndeki bir depo olduğu tespit edildi.

    KENDİNİ EBU CASIM OLARAK TANITTI

    Polis, röportajda yüzünü poşuyla kapatan ve kendisini "Ebu Casım" olarak tanıtan Suriye uyruklu Abdülhalik A'yı (37), Konak ilçesindeki Basmane semtinde yakaladı.

    İzmir de, göçmen kaçakçısı yara izinden yakalandı #1

    GÖRÜNTÜ, YÜZ TANIMA PROGRAMI İLE KARŞILAŞTIRILDI

    Abdülhalik A.'nın yüzü ile röportajdaki görüntü, yüz tanıma programı ile karşılaştırıldı. Şüphelinin, görüntüdeki kişi olduğu, kaşlarının arasındaki yara izinden tespit edildi.

    DEPOYA BASKIN DÜZENLENDİ

    Zanlının yer göstermesi üzerine Gürpınar Mahallesi'ndeki bir depoya baskın düzenlendi. Adreste bulunan İ.A. ve M.Ş.G. gözaltına alındı.

    İzmir de, göçmen kaçakçısı yara izinden yakalandı #2

    ELE GEÇİRİLENLER

    Aramada, 7 metre uzunluğunda lastik bot, branda yapıştırmada kullanılan sıcak hava tabancası, bot şişirme pompasının yanı sıra şüphelinin röportajda görünen montu ile poşusu ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

    İzmir'de, göçmen kaçakçısı yara izinden yakalandı VİDEO

    SERBEST BIRAKILDILAR

    Zanlılardan İ.A. ve M.Ş.G. savcılıktan salıverildi, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Abdülhalik A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

     

    İzmir de, göçmen kaçakçısı yara izinden yakalandı #3

    İzmir de, göçmen kaçakçısı yara izinden yakalandı #4


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