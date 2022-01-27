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- İzmir'de, göçmen kaçakçısı yara izinden yakalandı
İzmir'de, göçmen kaçakçısı yara izinden yakalandı
- AA
- 27.01.2022 - 15:20
- Güncelleme : 27.01.2022 - 15:26
İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, internette yürüttüğü ‘sanal devriye’ görevi sırasında, Irak merkezli medya kuruluşunun sitesinde yer alan göçmen kaçakçılığı konusundaki video röportajı incelemeye aldı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, röportaj yapılan yerin, Bornova ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'ndeki bir depo olduğu tespit edildi.
KENDİNİ EBU CASIM OLARAK TANITTI
Polis, röportajda yüzünü poşuyla kapatan ve kendisini "Ebu Casım" olarak tanıtan Suriye uyruklu Abdülhalik A'yı (37), Konak ilçesindeki Basmane semtinde yakaladı.
GÖRÜNTÜ, YÜZ TANIMA PROGRAMI İLE KARŞILAŞTIRILDI
Abdülhalik A.'nın yüzü ile röportajdaki görüntü, yüz tanıma programı ile karşılaştırıldı. Şüphelinin, görüntüdeki kişi olduğu, kaşlarının arasındaki yara izinden tespit edildi.
DEPOYA BASKIN DÜZENLENDİ
Zanlının yer göstermesi üzerine Gürpınar Mahallesi'ndeki bir depoya baskın düzenlendi. Adreste bulunan İ.A. ve M.Ş.G. gözaltına alındı.
ELE GEÇİRİLENLER
Aramada, 7 metre uzunluğunda lastik bot, branda yapıştırmada kullanılan sıcak hava tabancası, bot şişirme pompasının yanı sıra şüphelinin röportajda görünen montu ile poşusu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
İzmir'de, göçmen kaçakçısı yara izinden yakalandı VİDEO
SERBEST BIRAKILDILAR
Zanlılardan İ.A. ve M.Ş.G. savcılıktan salıverildi, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Abdülhalik A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.