İzmir'de göçmen operasyonu! 92 düzensiz göçmen yakalandı Düzensiz göçmenle mücadele kapsamında çalışmalar devam ederken aralarında çocuklarında bulunduğu 92 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına itilen 69 göçmen kurtarıldı.

İHA

Ekiplerin kaçak göçmen ile mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda son olarak İzmir'de çalışma düzenlendi.

Urla açıklarında Sahil Güvenlik gemisi tarafından bir bot durduruldu.

1 organizatör yakalandı

Lastik bottaki 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı olduğundan şüphelenilen 1 kişi yakalandı.

10'u çocuk 22 göçmen yakalandı

Öte yandan Dikili ilçesi Hayratlı Koyu mevkiinde, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından, tespit edilen 10'u çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Lastik bot içerisinde 56 kaçak göçmen ele geçirildi

Son olarak Çeşme açıklarında da Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 27'si çocuk, 56 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

69 düzensiz göçmen kurtarıldı

Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler tarafından 20'si çocuk, 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ölüme terk edildiler

Çeşme açıklarında da lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu yönünde bilgi alan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 5'i çocuk 24 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik botu ile kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)