İzmir'de göçmenler ölümden döndü: 27 kişi kurtarıldı Düzensiz göçmen ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında çocuklarında bulunduğu 27 kaçak göçmen kurtarılarak sağlık kontrollerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İHA

Yurt genelinde düzensiz göç ile mücadele devam ediyor.

Bu kez göçmen kurtarma operasyonunun adresi İzmir oldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 24 Mart saat 07.45’te Dikili ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

27 kaçak göçmen kurtarıldı

Lastik bot içerisindeki 12'si çocuk toplam 27 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6) tarafından kurtarıldı.

Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)