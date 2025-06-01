İzmir’de greve çıkan işçilerden, 'DİSK kayyum için uğraşıyor' diyen Nevşin Mengü'ye tepki

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine 28 Mayıs’ta greve başladı.

Belediye, en düşük maaşı yan haklarla birlikte 65 bin TL’ye, Eylül’de ise 71 bin 500 TL’ye yükseltmeyi önerdi.

Ancak DİSK/Genel-İş Sendikası, yan haklarla birlikte en düşük maaşın 85 bin TL olmasını talep ederek teklifi reddetti.

İZMİR'DE KAOS

Taraflar arasında yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmazken, İzmir adeta bir kaos ortamına döndü.

Şehrin birçok bölgesinde çöp dağları oluşurken, ulaşım. da büyük ölçüde aksadı, vatandaş mağdur oldu.

Belediye temizlik araçlarının bazı bölgelerde işçiler tarafından engellendiği görüldü.

"DİSK, BELEDİYEYE KAYYUM ATANSIN İSTİYOR"

Gazeteci Nevşin Mengü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda durumu değerlendirdi.

Mengü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'de durum gergin... DİSK'e bağlı belediye işçilerinin grevi sürüyor... Belediye çöpleri toplatmaya çalıştı işçiler engel oldu Belediye yan haklarla berebar en düşük maaşı 65 bin yapalım, Eylül ayında da 71500'e yükseltelim diyor. İşçiler kabul etmiyor. İşçilerin talebi yan haklar artı en düşük maaşın 85 bin lira olması Tunç Soyer döneminde işe gelme primi diye bir yan hak verilmiş.

İşçi bir ay boyunca rapor almaz işe gelirse, işe gelme primi alıyor. Bahsedilen yan haklardan biri bu DİSK'in belediyelerde tek güçlü olduğu yer İzmir 30 milyar borcu var, yapılandırılmış durumda Sanırım DİSK belediyeye kayyum atansın diye uğraşıyor."

İŞÇİLERİN YENİ HEDEFİ NEVŞİN MENGÜ

Mengü’nün bu açıklamaları, işçiler ve sendika temsilcileri tarafından sert tepkiyle karşılandı.

Sosyal medyadan Mengü'yü hedef alan paylaşımlarda bulunan onlarca işçi ve grev katılımcısı, halk ve işçilerin karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını öne sürdü.

İşçiler, Mengü’nün “kayyum” iddiasını hedef gösterici bulduklarını ifade ederek sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

Sendika temsilcileri, grevin anayasal bir hak olduğunu ve taleplerinin insanca bir yaşam için olduğunu savunurken, Mengü’nün paylaşımının işçileri karalamaya yönelik olduğunu vurguladı.