İzmir'de haksız kazanç elde eden çeteye operasyon: 24 gözaltı Kentte işlettikleri içkili eğlence mekanlarına gelen müşterilerin kredi kartlarını çeşitli yollarla ele geçirerek yüksek miktarda para çeken çeteye operasyon düzenlendi.

AA

Ülke huzurunu bozacak şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...

Yapılan operasyonlar kapsamında başlatılan çalışmalarda her geçen gün yeni bir başarıya ulaşılıyor.

Operasyon yapılan bir yeni kent ise İzmir oldu.

Kentte organize suç örgütü kurdukları ve işlettikleri içkili eğlence mekanlarına gelen müşterilerin kredi kartlarını çeşitli yollarla ele geçiren çete tespit edildi.

Çete bu yöntemle yüksek miktarlarda para çekerek haksız kazanç elde etti.

24 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla 24 şüpheliyi gözaltına alındı.

Suç unsurları tespit edildi

Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, pompalı tüfek, bu silahlara ait 70 fişek, samuray kılıcı, satır, bıçak, 25 pos cihazı, yüklü miktarda para ve altın, banka ve kredi kartları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.