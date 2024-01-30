İzmir'de Hamza Dağ ile Cemil Tugay arasındaki hizmet anlayışı farkı CHP'de İzmir adayı gösterilen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın pandemi döneminde yaptığı heykel açılışı ortaya çıkarken akıllara, daha birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Hamza Dağ'ın katılımıyla açılan İzmir Şehir Hastanesi geldi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim yaklaşırken aday belirleme sürecinde son düzlüğe girildi.

CHP'de paylaşılamayan 'garanti belediyelerden' en önemlisi olan İzmir adayı nihayet belirlendi.

CHP, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdi.

Kamuoyunda pek tanınmayan Tugay hakkında kısa bir araştırma yapan seçmenin karşısına ilk olarak yaptığı heykel açılış hizmeti çıktı.

CHP'nin İzmir adayının heykel açılışı

Tugay'ın her CHP'li başkan gibi heykel merakı şaşırtmadı.

CHP'nin İzmir adayı Tugay'ın 2021 yılında koronavirüs pandemisinde hayatını kaybeden sağlıkçılar için heykel yaptırdığı belirlendi.

Ortaya çıkan görüntüler gündem olurken akıllara AK Parti'nin sağlık sektöründeki yatırımları akıllara geldi.

Özellikle de çarpıcı bir tesadüf de yaşanmış oldu.

Bir yanda heykel bir yanda hastane açılışı

Tugay'ın adaylığının açıklanmasından sadece günler önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İzmir'de Cumhur İttifakı'nın ilçe belediyelerindeki adayları açıklandı.

Aday açıklama programından hemen sonra Erdoğan, beraberinde İzmir adayı Hamza Dağ ile birlikte İzmir Bayraklı Şehir Hastanesini'n açılışını gerçekleştirdi.

Uzun yıllardır CHP'nin oy deposu olarak görülen İzmir'de parti ayrımı gözetmeksizin ideolojilere saplanmadan yapılan bu tarihi yatırım halkın hizmetine sunuldu.

Ege'nin en büyük hastanesi

Türkiye'nin 22'nci şehir hastanesi için 2017 yılında yapımına başlanan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi 618 bin metrekarelik alana inşa edildi.

Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesi olma özelliğini taşıyan sağlık kompleksinin 628 bin metrekare de kapalı alanı mevcut.

536 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 284 yataklı Kalp Damar ve Kardiyoloji Hastanesi, 276 yataklı Genel Hastane, 596 yataklı Genel ve Onkoloji Hastanesi 300 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi ve 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 2 bin 60 adet tescilli yatak bulunuyor.

Bin 600 yatan hastaya hizmet verecek

İçerisinde banyo ve tuvaleti bulunan odalardan 973'ü tek, 32'i ise çift kişilik özelliğe sahip.

Hastanede başlangıç olarak günlük 3 bin 500 erişkin, 500 çocuk olmak üzere toplam 4 bin acil servis hastasına, 15 bin poliklinik hastasına, bin 600 yatan hastaya hizmet vermesi hedefleniyor.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde bin 300 hekim, 2 bin 800 hemşire, 300 ebe ve bin de diğer sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 5 binin üzerinde sağlık personeli ile hizmet verilmesi planlanıyor.

Hastanenin fiziki özellikleri

Günlük hastaneye giriş yapan sayısının 75 bin olması öngörülen eserin bin 301 sismik izolatör üzerinde yükseliyor.

Bünyesinde 6 ayrı hastane barındırıyor

4 kilometrelik bağlantı yolu ve kavşak

2060 Toplam Yatak Sayısı

337 Poliklinik Oda Sayısı

54 Ameliyathane Sayısı

374 Yoğun Bakım Yatak Sayısı

4828 Araçlık Otopark

2 Helikopter Pisti