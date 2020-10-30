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- İzmir'de hasar gören binaların sorumlularından hesap sorulacak mı
İzmir'de hasar gören binaların sorumlularından hesap sorulacak mı
İzmir'de son birkaç yıl içinde yapılmasına rağmen depremde hasar gören binaların olması tepkilerin seviyesinin de artmasına neden oldu.
- Haber Merkezi
- 30.10.2020 - 19:41
- Güncelleme : 30.10.2020 - 22:21
Türkiye, büyük bir depremle sarsılan İzmir'in yaralarını sarmak için tek yürek oldu.
Yurdun dört bir yanından İzmir'e yardımlar gönderilmeye başlamışken, deprem sonrası oluşan manzaraya dair yeni görüntüler ortaya çıkıyor.
SORUMLULAR HESAP VERSİN
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; milyonlarca liraya satılan yeni binaların da hasar gördüğü dikkatlerden kaçmadı.
İzmirliler, yeni olmasına rağmen bu depremde hasar gören binaların yapımında görev alan sorumlulardan hesap sorulması yönünde çağrılar yaptı.
İzmir'de milyonluk dairelerin satıldığı rezidansta büyük hasar VİDEO