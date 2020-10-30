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İzmir'de hasar gören binaların sorumlularından hesap sorulacak mı

İzmir'de hasar gören binaların sorumlularından hesap sorulacak mı

İzmir'de son birkaç yıl içinde yapılmasına rağmen depremde hasar gören binaların olması tepkilerin seviyesinin de artmasına neden oldu.