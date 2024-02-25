İzmir'de hastanenin içindeki sokak köpekleri görüntülendi İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin içine giren köpekler tepki çekti. Birbirine saldırmaya çalışan köpeklerin o anları hastanede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin çözüme ulaşmayan sorunu hale gelen sokak köpekleri, her geçen gün insan yaşamını tehdit etmeye devam ediyor.

Bugüne kadar çok sayıda ölümle sonuçlanan saldırılar, vatandaşların korkulu rüyası haline gelmiş durumda.

Başıboş köpekler şimdi de hastaneye girdi

7'dne 70'e her yaş grubu için tehlike oluşturan başıboş köpekler, kırsal bölgelerin yanı sıra kent meydanlarında da sıkça ortaya çıkıyor.

Ancak paylaşılan son görüntü ise alışılmışın dışında.

İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bulunan başıboş sokak köpekleri hastanenin içinde görüntülendi.

Birbirlerine saldırmaya çalıştılar

Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde köpeklerin hastane içerisinde birbirlerine saldırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Başıboş köpekler, o anlarda hastanede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Hastanedeki o anları görenler, köpeklerin hastanedeki hallerine tepki gösterdi.

O anlar böyle görüntülendi...