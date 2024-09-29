İzmir'de hayvan hakları savunucusu açıklamasını demir kafeste yaptı Hayvan hakları savunucuları ve 48 kuruluş sokak hayvanlarına yönelik yasaya tepki göstererek, yürüyüş ve miting düzenledi. Mitingde yasaya dikkat çekmek isteyen İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları Derneği Üyesi basın açıklamasını girdiği demir kafesin içinde okudu.

DHA

Başıboş sokak köpeği sorunu çok sayıda can aldı.

Onlarca çocuğun ölümden döndüğü olaylar sonrası konunun çözümü için harekete geçildi.

17 maddelik, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİLER

İzmir'de hayvan hakları savunucuları ve 48 kuruluş, imzaladıkları deklarasyon ile sokak hayvanlarına yönelik yasaya tepki göstermek için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Çeşitli derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu eylemde katılımcılar, Gündoğdu Meydanı'na yürüyüş düzenledi.

PANKART AÇTILAR

Hayvan hakları savunucuları burada düzenlenen mitinge katıldı.

Bir hayvan hakları savunucusu ise paramotorla gökyüzünde 'Sokaktaki hayvanları yaşatacağız' pankartı açtı.

BASIN AÇIKLAMASINI DEMİR KAFESİN İÇERİSİNDE OKUDU

İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları Derneği Üyesi Pınar Alpasil, Mitingde yasaya dikkat çekmek için basın açıklamasını girdiği demir kafesin içinde okudu.

Pınar Alpasil, "Yasanın ağustos ayında meclisten geçirilmesinin ardından Anayasa Mahkemesi'ne 16 maddenin iptali için açılan dava yakın zamanda görülecek. 'Hayvanları Koruma Kanunu' denilmesine rağmen kanunun adına, amacına, koruduğu değerlere açıkça aykırı olan bu kanun derhal iptal edilmelidir. Anayasa Mahkemesi hukukun gereğini yerine getirmeli ve katliama dur demelidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)