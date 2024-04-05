İzmir'de hayvanseverler sokakta: Kafes eylemi yaptılar Sokak hayvanlarına uygulanan şiddete dikkat çekmek isteyen topluluktan biri kendisini kafesin içine hapsederken, diğer hayvanseverler de ağızlarına bandaj bağladı.

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DHA

Bir yanda sokak köpeklerinin ölümlere neden olduğu sokaklardaki güvensizlik bir yanda hayvanseverlerin eylemleri...

Türkiye sokak köpekleri sorununu çözemedi...

Köpek saldırırı sonucu ölen onlarca insanı dikkate almayan hayvanseverler yine sokaktaydı.

İzmirli hayvanseverler ve Afalina Hayvan Hakları Topluluğu, Konak ilçesi Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya geldi.

Kendilerini kafese kapattılar

Sokak hayvanlarının gördüğü işkence ve barınaklardaki dikkat çekmek için bir araya gelen hayvanseverler, ağızlarına bandaj bağlayarak ve önünde 'Vicdanımı Kafesleme' yazan kafesin içine kendini hapsederek tepki gösterdi.

Sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili doğru politikaların acilen uygulanması gerektiğini dile getiren hayvanseverler, belediyelerin kısırlaştırma yapmasını ve bakımevlerinin hapishane değil, rehabilitasyon ve sağlık merkezi olup gönüllü hayvanseverlerin çalıştırılması talebini dile getirdi.

Sokak hayvanlarına doğru politika uyarısı

Sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili doğru politikaların acilen uygulanması gerektiğini dile getiren hayvanseverler, belediyelerin kısırlaştırma yapmasını, yapmayan belediyelere ise yaptırım uygulanmasını talep etti. Eylem, basın açıklamasının ardından sona erdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)