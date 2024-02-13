İzmir'de Hazine arazisinde kaçak inşaat: 6 kişi gözaltına alındı İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Ayayorgi Koyu’na kaçak inşaat yapan şahıslar ekipleri harekete geçirdi. Başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alınırken, inşaat çalışması savcılık kararıyla durduruldu.

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İHA

Türkiye dört bir yanıyla adeta bir turizm cenneti.

Bu değerli alanlarda ise en büyük sorun kaçak yapılaşma...

Son olarak İzmir’in Çeşme ilçesindeki dünyanın en güzel koylarından biri olan Ayayorgi Koyu, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

Hazine arazisine iş makineleri ile girdiler: Molozları denize döktüler

Çeşme’de, Sakarya Mahallesi Ayayorgi Koyu’nda bulunan Hazine arazisinde kaçak inşaat çalışması yapıldığı ihbarı alındı.

Yapılan ihbara göre Ayayorgi'deki Hazine arazileri, iş makinesi ile tahrip edildi ve molozlar denize döküldü.

İhbar üzerine hızlıca harekete geçilmesinin ardından Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Ekipler harakete geçti: Kaçak inşaat durduruldu

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınırken, bir iş makinesine da el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece; yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.

İnşaat çalışmasının ise savcılık kararıyla durdurulduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)