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    İzmir'de helikopter destekli operasyon

    Polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen helikopter destekli operasyonda, haklarında arama ve kesinleşmiş hapis cezası olan 39 kişi yakalandı.
    • 06.10.2022 - 20:42
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 20:46
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    İzmir'de helikopter destekli operasyon

    İzmir'de operasyon...

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için il genelinde, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

    58 kişi için operasyon düzenledi

    6 Ekim günü; hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, taksirle ölüme neden olma, yağma, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, silahlı tehdit, başkasına ait banka kartını izinsiz kullanma, görev yaptırmamak için direnme gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan toplam 58 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.

    39 kişi yakalandı

    DHA'nın haberine göre; eş zamanlı ve helikopter destekli operasyonlara 118 polis ekibi katıldı.

    Operasyon kapsamında 39 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilmek üzere polis merkezlerine teslim edildi.

    İzmir'de helikopter destekli operasyon VİDEO

    İzmir de helikopter destekli operasyon #1

    İzmir de helikopter destekli operasyon #2

    İzmir de helikopter destekli operasyon #3

    İzmir de helikopter destekli operasyon #4

    İzmir de helikopter destekli operasyon #5


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