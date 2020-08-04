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    İzmir'de helikopter yangın söndürürken mangal yaktılar

    İzmir’in Bayraklı ilçesinde askeri arazi içerisindeki ormanlık alanda çıkan yangına helikopterle müdahale edilirken, sahilde bulunan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarını mangal yakarak izledi.
    • İHA
    • 04.08.2020 - 20:23
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    İzmir'de helikopter yangın söndürürken mangal yaktılar

    İzmir’in Bayraklı ilçesinde yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri bölge içerisinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangının denize çok yakın olması nedeniyle helikopterler denizden su alarak yangının kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı.

    BİR YANDAN YANGIN SÖNDÜRÜLÜRKEN DİĞER YANDA MANGAL YAKTILAR

    Helikopterler yangına müdahale için denizden su alırken, mangal yakmanın yasak olduğu Bayraklı sahilinde bulunan vatandaşların çalışmaları mangal yakarak izlemesi ise ilginç görüntüler oluşturdu. Helikopterlerin birbiri ardına yangına müdahale ettiği dakikalarda vatandaşların mangal ateşini yellemesi dikkat çekti.

    Geçtiğimiz gün Menderes’te çıkan ve 22 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan, yaklaşık 400 hektarın kül olduğu yangının mangal ateşinden çıktığı anlaşılmış, olayla ilgili 1 kişi tutuklanmıştı.

    İzmir'de helikopter yangın söndürürken mangal yaktılar #1

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