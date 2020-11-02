İzmir'de hırsızlık olmasın diye polis ile bekçiler nöbette

İzmir'de hırsızlık olmasın diye polis ile bekçiler nöbette

İzmir'de, hırsızlık yağmalama olaylarına karşı polis ve bekçiler hasarlı veya oturulması mümkün olmayan bina önlerinde nöbet tutuyor.

Geçtiğimiz cuma günü İzmir'de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 17 bina yıkıldı.

Halen binaların enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürdürülürken, enkaz altındakilerin ailelerinin de umutlu bekleyişleri devam ediyor.

İzmir'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, enkaz bölgelerinde asayişin sağlanması için yoğun çaba içinde.

HIRSIZLAR DADANDI

Meydana gelen deprem sonrası ise İzmir'e hırsızlar dadandı.

İzmir'e şehir dışından hırsızlık amacıyla geldiği belirlenen sabıkalı 9 şüpheli de dün gözaltına alındı.

POLİS VE BEKÇİ NÖBETTE

Yaşanan bu gelişmeler sonrası ekipler, tehlikeli olduğu için boşaltılan 172 binada, hırsızlık ve benzeri olaylara karşı 24 saat görev yapıyor.

İzmir'de, hırsızlık yağmalama olaylarına karşı polis ve bekçiler hasarlı veya oturulması mümkün olmayan bina önlerinde nöbet tutuyor.