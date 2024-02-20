İzmir'de Hüsnü Şenlendirici, AK Parti'den meclis üyesi olacak Siyasi partiler meclis üyeliği için aday listelerini şekillendirdi. İzmir’in Bergama ilçesinde yaşayan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, AK Parti tarafından ilçesinde kontenjan 1. sıradan aday gösterildi.

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Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım başlamışken siyasi partiler, aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

AK Parti'nin merakla beklenen meclis üyeliği aday listeleri de YSK'ya son teslim gününde netleşti.

Hüsnü Şenlendirici listeye girdi

İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, AK Parti tarafından kontenjan 1. sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi.

Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi de olacak

2019 yerel seçimlerinde Bergama'da iktidar olan AK Parti mecliste 12 üyeyle temsil edilirken, 2024 sandığında meclis üyesi seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Şenlendirici, seçilmesi durumunda aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi de olacak.

Hüsnü Şenlendirici kimdir?

12 Temmuz 1976'de İzmir'de doğan Hüsnü Şenlendirici, Roman asıllı Türk klarnet virtüözüdür.

Dedeleri Hüsnü Şenlendirici (klarnet, trompet) ve Fahrettin Köfeci (klarnet) ve babası Ergün Şenlendirici (trompet) gibi o da 5 yaşında klarnet çalmaya başlamıştır.

Özellikle 12 yaşına kadar Ege ve Anadolu'nun çeşitli kültürleriyle müzikal yolculuğa çıkmıştır. 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümüne girmiş ve 4 yıl sonra okuldan ayrılmıştır.

Türk müziğini yurtdışında tanıttı

Hüsnü Şenlendirici, Türk müziğini yurt dışında tanıtmak ve daha geniş kitlelere sevdirmek amacıyla beş kişilik 'Hüsnü Şenlendirici ve Saz Arkadaşları' adıyla bir grup daha kurdu.

Hüsnü Şenlendirici müzikal yolculuğuna, grubu Laço Tayfa ile yaptığı “Hicaz Dolap” albümü ile devam etti. 2003 yazında Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde ünlü Yunan klarnet ustası Vassilis Saleas ile verdiği konser, Hüsnü Şenlendirici ve Laço Tayfa’nın müzik kariyerinde önemli bir yere sahiptir.

Özcan Deniz ile beraber Harbiye Açıkhava Tiyatosu'nda verdiği konser ve Sertab Erener ile Bursa Festivali'nde verdiği konserle on binlerce kişiye müziğini duyurdu.