İzmir'de içki masasında Kur’an-ı Kerim’i yakan şahıslara tutuklama

Çiğli'de rakı masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtarak ateşe verdikleri videoyu sosyal medyadan paylaşan Berke Can Çoban ve Mert Atakan Durmaz tutuklandı.

26 Eylül'de sosyal medyayı ayağa kaldıran bir görüntü paylaşıldı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde çekildiği belirlenen videoda iki provokatör içki masasında Kur’an-ı Kerim'in sayfalarını önce yırttı sonra ateşe verdi.

Kur’an-ı Kerim’i yırtıp yaktılar

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından tepkiler peş peşe gelmeye başladı.

Kur’an-ı Kerim’i yırtarken, İslam’a ve Müslümanlara hakaretler yağdıran şahısların daha sonra videoyu sildiği tespit edildi.

İzmir'de rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yaktılar

Şüpheliler gözaltına alındı

Olay sonrası emniyet ekipleri, şahısların yakalanması için harekete geçti.

Provokasyonun yayılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılan çalışmalar sonucu iki şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Soylu, açıklamasında "İzmir’de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." ifadelerini kullandı.

Olayı hatırlamadıklarını ifade ettiler

Bugün ise çirkin olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ifade veren provokatör 2 şahıs, söz konusu videoyu sarhoşken sosyal medyaya yüklediklerini, ayılıp durumun farkına varınca ise kaldırdıklarını ifade etti.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik

İki şüpheli ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

2 şahıs tutuklandı

İHA'nın haberine göre, Berke Can Çoban ve Mert Atakan Durmaz adlı provokatörler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklandı.