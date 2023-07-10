İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Ekipler görevde Aliağa ve Menderes ilçelerinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarına çok sayıda ekip müdahale ediliyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Yaz sıcaklıkları artınca korku başladı. Her yıl ülkede yaşanan orman yangınları bu yıl da yaşanıyor. Bu kez yangın paniği İzmir'de meydana geldi. 18 arazöz görevde İlk olarak Aliağa ilçesine bağlı Çaltıdere Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 4 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 5 dozerle çalışılıyor. Ekipler müdahalelerini sürdürüyor Öte yandan bir yangın da Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde başladı. Buradaki yangına da ekipler 5 helikopter, 3 uçak 14 arazöz, 4 su ikmal ve 4 dozerle müdahaleye başladı. Vatandaşlar tahliye ediliyor Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla panik yaşandı. Konuya ilişkin Aliağa Kaymakamı Zekeriiya Güney'den açıklama geldi. Güney, "Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz.” dedi.