İzmir'de ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı İzmir'de iki gruptan oluşan 280 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Ankara'daki ilk kafile ise saat 11.35'te Medine'ye hareket edecek.

AA

Senelerdir heyecanla bekledikleri gün geldi, kutsal topraklara yolculuk başladı.

Yaklaşık 50 ilden 83 bin 430 hacı adayı kutsal topraklara gidecek.

Hacı adayları, aileleri ve yakınları ile havalimanına geldi.

Ankara'dan ilk hac kafilesi, saat 11.35'te Medine'ye hareket edecek.

İzmir'den ilk kafile yola çıktı

Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları, aileleri ve yakınları ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne geldi.

İzmir 2. Kafile Başkanı Buca İlçe Müftüsü Kemal Demirel, din görevlileri ve kafile başkanları ile hacı adaylarına en güzel ve eksiksiz şekilde haclarını yaptırmak istediklerini söyledi.

"Yolculuğun heyecanını taşıyoruz"

Hacı adaylarının duygu yüklü ve heyecanlı olduklarını belirten Demirel, şu ifadeleri kullandı:

Kafilelerimizde toplam 280 hacı adayımız var. Hacca giden kardeşlerimiz ve yakınları heyecanla, yıllardır hac vazifesine kavuşmayı bekliyorlar. Allah sağlıkla, afiyetle gidip gelmeyi nasip eylesin inşallah. İlk durağımız Medine olacak. Orada 4-5 gün kaldıktan sonra Mekke'ye geçmiş olacağız. Yolculuğun heyecanını taşıyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin.

"Hacca gitmeyi 7 yıldır bekliyorduk, Allah nasip etti"

Torunlarıyla havalimanına gelen ve eşi ile beraber hac vazifesini yerine getireceğini anlatan 58 yaşındaki Cengiz Polat, "Hacca gitmeyi 7 yıldır bekliyorduk. Rüyalarımıza giriyordu. Allah bize de nasip etti. Cenabıallah'ın evine gidiyoruz. İnşallah huzurla varacağız. Gazze'deki, Türkiye'deki kardeşlerimize, tüm Müslüman alemine dua edeceğiz." dedi.

Hacca gitmek için 12 yıldır beklediğini dile getiren 63 yaşındaki Sabahat Doğantay da çok mutlu olduğunu dile getirerek, isteyen herkese nasip olması temennisinde bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından hacı adaylarıyla birlikte dua edildi.

Duanın ardından aileleri ile vedalaşan hacı adayları, havalimanından kalkan uçakla Medine'ye hareket etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)