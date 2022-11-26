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    İzmir'de indirime giren halı izdihamı: 2 kişi yaralandı

    İzmir’de bir halı mağazasının ucuz ürün satacağını duyan vatandaşlar birbirini ezdi. Yere düşen 2 kadın hastanelik oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 11:27
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    İzmir'de indirime giren halı izdihamı: 2 kişi yaralandı

    Kasım ayının gelmesiyle birlikte 'Efsane Kasım', 'Efsane Cuma' gibi isimlerle anılan indirim kampanyaları başladı.

    İndirim kampanyalarının başlamasıyla birlikte mağazalardan izdiham görüntüleri de yansıyor.

    İndirim kampanyası izdihama dönüştü

    Son olarak İzmir'in Buca ilçesinde bir mağaza, halılarda yüzde 70 indirim olduğunu duyurunca mağazanın önünde uzun kuyruklar oluştu.

    İnsanlar indirim için mağazalara koşarak akın etti.

    Kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalışan vatandaşlar, büyük izdiham oluşturdu.

    İzmir'de indirimli halı izdihamı

    Birbirlerini ezdiler

    Birkaç kişinin yere düştüğü görülen videoda, giriş kapısını zorlayan binlerce kişi birbirlerini ezerek indirimli halıları hızlıca satın alıp alandan uzaklaşmaya çalıştı.

    Bazı vatandaşlar ise ezilme tehlikesi geçirdi.

    İzmir de indirime giren halı izdihamı: 2 kişi yaralandı #1

    2 kişi hastaneye kaldırıldı

    İndirimli ürünlerden almak isteyenler birbirleriyle yarıştı.

    Kargaşa içersinde 2 kadının fenalık geçirerek hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

    İzmir de indirime giren halı izdihamı: 2 kişi yaralandı #2

    İzmir de indirime giren halı izdihamı: 2 kişi yaralandı #3

    İzmir de indirime giren halı izdihamı: 2 kişi yaralandı #4

    İzmir de indirime giren halı izdihamı: 2 kişi yaralandı #5


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