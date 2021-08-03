İzmir’de itfaiye eri balayını iptal edip söndürme çalışmalarına katıldı

1 hafta önce evlenen itfaiye eri Ahmet Davşan, yangın söndürme çalışmalarına katılabilmek için hem iznini hem balayı rezervasyonunu iptal etti. Davşan, “Bana asıl şimdi ihtiyaç var” dedi.

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

40 ilden bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerle cansiperane mücadele ediyor.

Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için hem söndürme hem soğutma çalışmaları ile 40 dereceyi bulan sıcak havanın altında çaba gösteren itfaiye erleri, üzerlerindeki 400 derece alevlere dayanıklı kumaştan üretilen tulumlarla ve yanmayan, elektrik iletmeyen özel çizmelerle alevlerin üzerine gidiyor.

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İNSANİ İHTİYAÇLAR İKİNCİ PLANDA

Alevlerin yerleşim bölgelerini sıçramasını önlemek için bölgede görev yapan Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Erkan Er, ekiplerin 7/24 yangınla mücadele edip hiçbir şeyden çekinmediğini, tüm insani ihtiyaçların ikinci planda olduğunu belirtti.

“KIYAFETLERİYLE BİRLİKTE YATIP UYUYANLAR OLDU”

Er, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Burada tek amacımız var o da yangını kısa sürede söndürmek. Biz ormana müdahale edemiyoruz. Ancak amacımız yerleşim yerlerine yangının ulaşmaması. Ekiplerimiz hiç durmadan çalışıyor. Üzerlerinde kıyafetleriyle birlikte yatıp uyuyanlar oldu.





"YANGINI SÖNDÜRECEĞİZ"

1 hafta önce evlenen ve izinde olan Ahmet Davşan arkadaşımız afeti duyunca çıkıp geldi. 'Neden geldin?' dedim. 'Bana asıl şimdi ihtiyaç var' dedi. Türkiye'nin her yerinden gelen ekipler hiç durmadan mücadele ediyor. Yangını söndüreceğiz.”





“ARKADAŞLARIM ÇALIŞIRKEN BEN DE BURADA OLMALIYDIM”

Düğün öncesi izne ayrıldıktan sonra başlayan yangınlar nedeni ile iznini ve balayı için yaptırdığı rezervasyonu iptal eden Ahmet Davşan, eşini annesine ve babasına emanet ederek göreve geldiğini belirtti.

Davşan, “Arkadaşlarım çalışırken ben de burada olmalıydım. Balayı planımızı artık başka zamana bıraktık. Eşim de benim burada olmam gerektiğini söyledi.” sözlerini kaydetti.

EKİPLERİN ÜZERİNDEKİ AĞIRLIK 50 KİLO

Özel kıyafetler ile ateşe müdahale eden itfaiye ekiplerinin üzerlerinde tam teçhizatlı 50 kiloya ulaşan ağırlık bulunmakta.

20 kilo olan kıyafetler, ıslanmaları durumundan 2 katı ağırlığa ulaşıyor.