Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okul Komutanlığı'nda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 853 kursiyer yemin töreninin ardından mezun oldu.

İzmir'deki jandarmalar, eğitimlerinin ardından göreve hazır hale getirildi.

Foça ilçesindeki okulda 26 hafta boyunca toplumsal olaylara müdahale, muhabere, harita ve silah bilgisi, patlayıcı madde, tuzaklarla mücadele ile atış eğitimi alan uzman erbaş kursiyerler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, komando uzman erbaşlar katılımcıların huzurunda komando andı içti.

853 uzman erbaşı terörle mücadeleye hazır

Kursu birincilikle bitiren uzman erbaşın yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil tarafından dereceye girenlere mezuniyet ve başarı belgeleri ile hediye verildi.

Korgeneral Çitil, 26 haftalık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 739 jandarma, 114 deniz kuvvetleri mensubu olmak üzere toplam 853 uzman erbaşın Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı saflarında göreve başlamaya hak kazandığını bildirdi.

İzmir'de jandarmalar terörle mücadele eğitimlerini tamamladı VİDEO



"Gitmediğin yer, kontrol etmediğin alan senin değildir"

Mezunlara yeni görevlerinde başarı dileyen Çitil, "Jandarma Genel Komutanlığı olarak geçmişten bu zamana kadar milletimizin huzur ve güvenliğini başarı ile sağlayan meslektaşları gibi bu genç silah arkadaşlarım da 'Gitmediğin yer, kontrol etmediğin alan senin değildir' prensibiyle vatandaşlarımızın arasında daha görünür ve erişilebilir olarak kutsal vatanımızın her karış toprağında gece ve gündüz demeden görev yapacaklardır." diye konuştu.

Tören, gösterilerin ardından sona erdi

Çitil, kursiyerlere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in selam ve tebriklerini de iletti.

Okul Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin ise temel hedeflerinin, vatan ve millet sevdasıyla dolu aklı ve bilimi rehber edinen ahlaki ve mesleki değerlere gönülden bağlı uzman erbaşlar yetiştirmek olduğunu söyledi.

Törende, öğretmen ile kursiyerler, yakın boğuşma ve kuleden iniş gösterileri sundu. Gösterinin sonunda Türk bayrağı açan komandolar, katılımcılardan alkış aldı.

Program, Jandarma Mehteran Birliğinin gösterisinin ardından dua okunması ve tören geçişiyle sona erdi. Bu sırada gerçekleştirilen "helikopterle üzüm salkımı" gösterisi ilgiyle izlendi.

AA'nın haberine göre; Törene, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, ilçe protokol üyeleri ile aileleri katıldı.

"Çok sevinçliyim, oğluma kavuştum"

Tören için Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen aileler, duygusal anlar yaşadı.

Oğlu Uzman Çavuş Burak Karagöz ile bir araya gelen anne Azime Karagöz, çok mutlu olduğunu ve oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "6 aydır oğlumla ayrıydım. Çok mutluyum, çok sevinçliyim oğluma kovuştum. Herkes evladına kavuşsun inşallah." diye konuştu.

Uzman Çavuş Burak Karagöz de "Şu an çok mutluyum. Mutluluk gözyaşlarım bunlar. 6 ay sonra kavuştuk ailemizle. Güzeldi, zorluydu. İyi günümüz de oldu kötü günlerimiz de. Çok şükür bitirdik." ifadelerini kullandı.