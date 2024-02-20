İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 42 kişi gözaltına alındı Gümrük kaçakçılarına yönelik düzenlenen 30 operasyonda 42 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri 28 milyon 500 bin TL olan ürünler ele geçirildi.

DHA

Ekipler kaçakçılara geçit vermiyor...

Düzenlenen operasyonların adresi İzmir oldu.

30 operasyon gerçekleştirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 2-15 Şubat tarihleri arasında Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Menemen, Ödemiş, Selçuk ve Torbalı ilçelerinde, 30 operasyon gerçekleştirdi.

42 kişi gözaltına alındı

Kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

6 ev, 14 iş yeri, 7 araç, 5 depo ve 3 şüphelinin üzerinde ve kargo gönderilerinde aramalar yapıldı.

Ele geçirilenler

Aramalarda 73 bin 663 sahte içki, 5 bin 226 litre sahte etil alkol, gümrük kaçağı 156 paket sigara, 470 bin 400 adet içi doldurulmuş makaron, 2 milyon 973 bin 100 boş makaron, 1054 kilogram kıyılmış tütün, 1086 cep telefonu, 8 bin 508 ilaç, 83 elektronik eşya, 596 tarihi eser, 70 sikke, 1700 litre katkılı akaryakıt, 73 elektronik sigara cihazı, 169 elektronik sigara likidi, 7 sigara sarma makinesi ve 3 kompresör ele geçirildi.

28 milyonluk ürüne el konuldu

Piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin TL olduğu belirtilen kaçak ürünlere el konuldu.

Ayrıca Konak, Bornova ve Buca ilçelerinde 5 iş yeri de sahte içki yönünden denetlendi.

1 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 42 şüpheli, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)