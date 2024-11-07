İzmir'de kamyonet kasasından kaçak göçmenler çıktı

İzmir'in Dikili ilçesinde 5 Kasım saat 04.47’de ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Çandarlı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Yapılan aramada, kamyonet kasası içerisinde 19'u çocuk 40 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
KAMYONET KASASINDAN KAÇAK GÖÇMENLER ÇIKTI
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin aynı gün Çeşme ve Dikili açıklarında gerçekleşen çalışmalarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 64 göçmen yakalandı.
SEFERİHİSAR VE KARABURUN'DA DA 109 GÖÇMEN KURTARILDI
Ekiplerin Seferihisar ve Karaburun ilçesi açıklarındaki faaliyetlerinde ise, Yunanistan unsurları tarafından itilen ve motor arızası nedeniyle sürüklenen toplam 109 düzensiz göçmen kurtarıldı.
73'Ü ÇOCUK...
73'ü çocuk toplam 213 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Dikili'de yakalanan organizatör şüphelisi ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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