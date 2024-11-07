Haberler



Gündem



İzmir'de kamyonet kasasından kaçak göçmenler çıktı

İzmir'de kamyonet kasasından kaçak göçmenler çıktı İzmir'in Dikili ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonetin kasasında, 40 düzensiz göçmen ve yasa dışı geçişi organize eden 1 kişi yakalandı. Öte yandan ekipler tarafından gerçekleşen faaliyetlerde, toplam 213 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.